Triplice fischio al Ballarin Le ruspe demoliscono la tribuna ovest pericolante

SAN BENEDETTO - «Non potevamo più prenderci la responsabilità di lasciare ferma quella situazione. Lì rischia di crollare tutto». Il Ballarin, ora, fa davvero paura ed è stato con queste parole che, nella tarda mattinata di ieri, il dirigente comunale Farnush Davarpanah ha dato notizia dei lavori di demolizione del lato Nord Ovest dello stadio Ballarin. «I sopralluoghi dei vigili del fuoco hanno evidenziato come la situazione sia ulteriormente peggiorata, forse anche a causa delle vibrazioni provocate dai lavori in corso – spiega il dirigente - ed ora c’è il rischio concreto che lì potrebbe crollare qualcosa da un momento all’altro». Così è scattato il provvedimento, un’ordinanza di chiusura di via Morosini che, a partire dalle 14 di ieri, è rimasta interdetta al traffico e presidiata da una pattuglia della polizia locale sambenedettese. Il traffico diretto a Sud è stato completamente interdetto per consentire alle ruspe di eliminare una porzione di stadio che, fino a ieri mattina, era considerata intoccabile a causa di un vincolo della Soprintendenza. Ieri mattina, dopo essere stato informato della pericolosità della situazione, è stato lo stesso sindaco Pasqualino Piunti a chiamare il responsabile della Soprintendenza Regionale Carlo Birrozzi per informarlo dell’ordinanza in arrivo e della necessità di intervenire sulla parete. Birrozzi si è poi relazionato con Davarpanah al quale ha dato un assenso verbale alla demolizione di quella porzione.