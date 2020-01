In bacheca scritte minacciose e inquietanti: è giallo alla Caritas

SAN BENEDETTO - «Un giorno pagherete tutto quello che avete fatto», «Siamo una setta e siamo più forti di voi». Sono incomprensibili i messaggi che, nella notte tra giovedì e venerdì, qualcuno ha lasciato all’ingresso della sede della Caritas di via Madonna della Pietà. Messaggi rabbiosi scritti con una grafia incerta su fogli di A4 addirittura inseriti nelle custodie in plastica e appesi in un muro utilizzato come bacheca. Scritte che nessuno, malgrado tutti gli sforzi fatti ieri mattina, è riuscito ancora a capire e, soprattutto, non è stato possibile identificarne la paternità.

In tutto i fogli lasciati sono tre. Come detto tutti i messaggi sono caratterizzati da una scrittura incerto, quasi infantile: «Ladri», «Facciamo come ci pare», «Un giorno pagherete tutto quello che avete fatto». E ancora: «Nessuno ci comanda, che sia chiaro per tutti», «Lavoriamo quando ne abbiamo voglia» e altri messaggi di questo tenore. La vicenda non è stata denunciata alle forze dell’ordine dal momento che si tratta verosimilmente di messaggi lasciati da qualcuno degli ospiti della struttura forse scontento di qualche situazione, ma se l’episodio non preoccuperebbe più di tanto il personale in servizio nella struttura diocesana, abituato a vederne di tutti i colori, potrebbe rappresentare un sintomo di malcontento che esplicita tutte le difficoltà di alcune persone nel reperire un alloggio.

