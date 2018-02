B&B sotto osservazione dei carabinieri, trovati anche alcuni pregiudicati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Controlli a tappeto dei carabinieri sulle strutture ricettive della Riviera delle Palme. I militari stanno portando avanti un’attività di monitoraggio di alberghi e bed & breakfast. Nel corso dei controlli sono emerse situazioni irregolari, come ad esempio quella di un bed & breakfast che aveva delle stanze non dichiarate e al cui interno sono stati trovati tre soggetti con precedenti di giustizia o quella di un’altra attività ricettiva che sulla carta aveva chiuso diversi mesi fa. Il B&B in questione risultava infatti non attivo dal mese di giugno dello scorso anno, dunque otto mesi or sono. La struttura invece era aperta, all’interno c’erano ospiti tra cui due pregiudicati. Scattano le denunce.