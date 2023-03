SAN BENEDETTO - Ha raggiunto il lungomare dopo la chiamata dei vigili urbani che lo avevano avvisato dell’incidente del padre ed ha investito una donna. E’ accaduto ieri mattina all’altezza dell’intersezione tra viale Marconi (il lungomare di San Benedetto) e via Ovidio dove, nell’arco di una ventina di minuti, si sono verificati due incidenti in un certo qual modo collegati tra loro.

Si perché il primo ha visto una Toyota Aygo, con a bordo moglie e marito di Campli e una terza donna, una loro amica, originaria di Milano, scontrarsi con un’altra auto. Il tamponamento ha visto le due donne uscire con lievi conseguenze per le quali sono stati chiamati i sanitari del 118 arrivati a bordo di una ambulanza. Le due sono state così accompagnate al Madonna del Soccorso mentre l’uomo che era alla guida, anch’egli lievemente ferito, ha preferito attendere il figlio insieme ai vigili urbani. L’uomo al volante dell’altro veicolo non si è fatto nulla anche se lo scontro è stato comunque non irrilevante dal momento che sono esplosi gli airbag di entrambe le auto.

Come detto gli agenti della polizia locale hanno chiamato il figlio dell’uomo che, una ventina di minuti dopo, è arrivato sul posto al volante di un furgone. Quando ha fatto per parcheggiare, durante la manovra, ha investito una donna che stava passando proprio in quel momento ed è finita sulla traiettoria del mezzo. Così è stato necessario chiamare un’altra ambulanza. I sanitari sono tornati sul posto per soccorrere la persona investita che è stata medicata e quindi trasportata, in codice giallo, al Madonna del Soccorso di San Benedetto dove è stata presa in cura dal personale medico in forze al reparto di emergenza del nosocomio sambenedettese.

Come detto sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di pattuglia ieri mattina. Hanno effettuato tutti i rilievi che sono finalizzati a risalire alle responsabilità a monte dei due incidenti. Una mattinata singolare insomma con due incidenti che, per fortuna, non hanno provocato feriti gravi. Ma non si è trattato degli unici due episodi.

A ventiquattro ore di distanza da quanto accaduto lunedì mattina infatti si è verificato un altro tamponamento all’altezza dell’intersezione tra via Voltattorni e la Statale. Un sinistro che ha riacceso ulteriormente le polemiche sulla gestione di quell’incrocio che secondo molti non è corretta dal momento che tamponamenti o scontri legati a mancate precedente sono quasi all’ordine del giorno in quel punto. Nel primo pomeriggio, infine, si è verificato un altro incidente, fortunatamente senza feriti, all’altezza dell’incrocio tra via Forte (la strada che sale verso il Torrione del Paese Alto) e corso Mazzini. Si è trattato di una mancata precedenza.