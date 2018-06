S'avventura sul pennello di scogli vietato: cade e si rompe una gamba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - È stato molto complicato il soccorso portato dagli operatori sanitari del 118 ad una donna che, intorno alle 17 di ieri, è caduta mentre stava camminando tra gli scogli del pennello dell’Albula. A.C., 68 anni, si è infatti rotta una gamba e i sanitari, poi arrivati a bordo di un’ambulanza, hanno dovuto trasportarla a spalla fino in spiaggia dal pennello che, va ricordato, è un’area interdetta anche al passaggio pedonale anche se, i divieti, vengono costantemente disattesi dalle tante persone (specie turisti) che vogliono fare due passi con il mare su entrambi i lati.È quello che probabilmente, voleva fare anche la donna. Qualcosa però è andato nel verso sbagliato. Sul posto è arrivato il 118 per un’operazione di soccorso oggettivamente difficoltosa. Alla fine il personale sanitario è riuscito a portarla via dal pennello e a caricarla sull’ambulanza.