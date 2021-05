Occhio alle multe, si riattivano gli autovelox sul raccordo autostradale dell'A14 e sull'Ascoli-Mare

SAN BENEDETTO - L’Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno informa che da martedì 1 giugno, verranno riattivati i rilevatori di velocità istantanea sulla S.P. 227 Raccordo Ascoli-Mare in direzione Porto d’Ascoli (Km 1+757) ed in direzione Martinsicuro (Km 0+768) - Limite velocità 80 Km/h. Dopo l’espletamento nelle scorse settimane delle procedure conclusive dell’apposita gara europea mediante la quale è stata individuata la società aggiudicataria, la Provincia ha siglato il contratto con il nuovo soggetto gestore delle attività di monitoraggio. Pertanto, gli impianti di rilevamento della velocità veicolare sono di nuovo operativi a presidio della sicurezza del traffico veicolare sul tratto interessato. Si invitano quindi gli utenti ad osservare il prescritto limite di velocità di 80 chilometri orari al fine di contemperare prudenza e rispetto del codice della strada, anche in vista del maggiore flusso di mezzi previsto nella stagione estiva.

LEGGI ANCHE

Autolavaggio divorato dal fuoco nella notte, non si esclude la pista del dolo

LEGGI ANCHE

Ragazza di 18 anni investita da un'auto mentre attraversa la statale Adriatica per recarsi a scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA