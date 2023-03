SAN BENEDETTO - La galleria di Colle Marino, quella di Pedaso Nord e poi giù, fino a Monterenzo; infine l’incontro con le maestranze impegnate nelle ultime attività di potenziamento degli impianti. Si è svolto giovedì notte il sopralluogo dei parlamentari della Commissione ambiente della Camera dei deputati nei cantieri di ammodernamento avviati da Autostrade per l’Italia nei tratti marchigiani e abruzzesi della A14. La delegazione era formata dal presidente Francesco Battistoni con Augusto Curti e Stefano Benvenuti Gostoli ai quali si è aggiunto Giorgio Fede che ne è stato membro nella precedente legislatura e ha sostituito un collega e la dirigente della stessa Commissione Zaira Rinella. Tutti sono stati accompagnati da tecnici e ingegneri dell’Aspi nel tour.

APPROFONDIMENTI IL SOPRALLUOGO

I parlamentari sotto le gallerie dell’A14. E un'indagine choc del Comitato Arretramento evidenzia: «Più di tre morti l’anno sul tratto Marche Sud» IL SOPRALLUOGO Cantieri A14, Curti: "Lavori da terminare al più presto" GROTTAMMARE Autostrada A14: sopralluogo dei parlamentari nella galleria degli incidenti



Le rassicurazioni

I rappresentanti della società Autostrade hanno assicurato la riapertura delle due gallerie marchigiane di Monte Renzo e di Pedaso - oggetto di lavori di adeguamento e potenziamento impiantistico - entro aprile e maggio mentre per i restanti lavori, sulle opere strutturali, è prevista invece la prosecuzione fino a buona parte del 2024. «Il sopralluogo svolto presso il cantiere autostradale della A14 San Benedetto - Grottammare, così come richiesto ai vertici di Aspi in audizione presso la Commissione Ambiente alla Camera - dice l’esponente di Forza Italia Battistoni -, ha chiarito alcuni punti sia sulle tempistiche di ultimazione dei lavori che sulla viabilità e sicurezza del tratto autostradale. Con la chiusura dei lavori di sicurezza di questi due tratti autostradali si restituirà alla cittadinanza un’arteria viaria molto importante per decongestionare il traffico e, parallelamente, si potrà proseguire con la messa in sicurezza e ammodernamento degli altri tratti stradali». «È necessario procedere con la massima speditezza possibile e nella garanzia della massima sicurezza per la circolazione - aggiunge Gostoli, anche coordinatore di Fdi per la provincia di Ancona -. Effettueremo un nuovo sopralluogo ufficiale per verificare che i lavori procedano e che le promesse vengano mantenute». Un passo oltre lo compie invece Curti del Pd che guarda oltre: «Con l’occasione - fa sapere - si è discusso anche del potenziamento e dell’ampliamento di questo tratto della A14. Sul tema, i dirigenti di Autostrade ci hanno riferito che si sta procedendo con lo studio di prefattibilità».

La richiesta

«Abbiamo chiesto - chiude il sambenedettese Giorgio Fede del Movimento Cinquestelle - di operare con la massima celerità per mettere in sicurezza e migliorare l’autostrada: al governo e alle Regioni chiediamo di continuare a lavorare per portare avanti le analisi della sorveglianza e gli studi di pre fattibilità: ora è il tempo delle proposte concrete». Anche la stessa società Autostrade si è messa a disposizione: «Un’esperienza che intendiamo ripetere anche con le altre istituzioni del territorio per dimostrare lo sforzo e l’impegno che stiamo mettendo per ammodernare il principale asset infrastrutturale della Regione».