Ladro ruba un autocarro ma viene inseguito e arrestato al casello dell'A14

SAN BENEDETTO - Arrestato per il furto di un furgone di una ditta di giardinaggio avvenuto a Lido di Fermo. L'autocarro Iveco è stato inseguito e bloccato dagli agenti della polizia stradale di Porto san Giorgio all'altezza del casello autostradale di San Benedetto del Tronto. Il ladro era in possesso di una chiave inglese utilizzata come arnese di scasso. D.C.E. di San Severo di 45 anni è stato quindi arrestato. L’autocarro, ancora carico di tutti gli attrezzi da lavoro, per un valore complessivo di circa 20 mila euro è stato restituito al proprietario.