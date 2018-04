La gita scolastica diventa un incubo, scatta la multa al bus per velocità eccessiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Una guida a velocità eccessiva, il mancato rispetto dei tempi d riposo del conducente: infrazioni al codice della strada piuttosto diffuse, purtroppo, ma questa volta gli agenti della polizia stradale di Macerata le hanno contestate al conducente di un pullman che trasportava alunni di una scuola primaria di San Benedetto in gita scolastica. Un totale di mille euro di multa inflitto in seguito a un controllo effettuato nella tarda serata di giovedì lungo la superstrada Valdichienti. Gli agenti della Polstrada, in servizio lungo il tratto dell’arteria che collega la costa all’Umbria per una serie di controlli sul territorio, sono intervenuti dopo aver notato che il pullman a due livelli, impiegati normalmente per lunghi tragitti, stava viaggiando a velocità troppo sostenuta. Gli agenti, però, non si sono limitati a chiedere conto dell’infrazione, ma hanno esteso i controlli anche alle norme che regolano questo genere di viaggi. A questo punto, sono state contestate altre violazioni riguardanti, in particolare i tempi di riposo del conducente, imposti dalla norma per garantire la sicurezza a chi guida e ai viaggiatori, e la carenza di dispositivi di sicurezza previsti a bordo dell’automezzo per viaggi di questo genere. Gli agenti si sono concentrati soprattutto sulle condizioni di sicurezza del viaggio sulla base delle prescrizioni contenute nelle norme sia per quanto riguarda il mezzo, sia la velocità che i tempi della guida e del riposo. Naturalmente le prescrizioni comprendono anche la definizione dei riposi quotidiani e settimanali, la manutenzione del mezzo, il rispetto dell’uso delle cinture di sicurezza proprio per garantire le migliori condizioni di sicurezza per i viaggiatori.