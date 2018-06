Auto travolge scooter e manda in tilt il traffico del centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Traffico in tilt, lungo la Statale 16, a causa di un incidente che ha praticamente occupato tutta la larghezza della strada.Lo scontro è avvenuto all'intersezione con via Forte, la strada che conduce al Torrione. Un'auto, che arrivava dalla discesa di via Forte è infatti finita contro uno scooterone che si trovava sulla Statale. L'incidente, avvenuto intorno alle 10, ha provocato il lieve ferimento dell’uomo che si trovava in sella al ciclomotore. Sul posto è stata inviata un’ambulanza il cui personale a bordo lo ha medicato ma lo scooterista ha poi rifiutato il trasporto in ospedale. Il traffico ha subito però pesantissime ripercussioni tanto che sono stati chiamati con urgenza i vigili urbani per dirottare i veicoli su altre strade in modo da poter consentire sia l'arrivo dell'ambulanza sia le rilevazioni.