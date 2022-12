SAN BENEDETTO - Polemiche, in Riviera, dopo l’incidente avvenuto la sera della Vigilia di Natale in via Pellico a pochi passi dall’ospedale di San Benedetto.





Si è trattato di uno scontro frontale che ha provocato il ferimento non grave di una ragazza. Uno scontro avvenuto frontalmente tra una Lancia e una Volkswagen a pochi metri di distanza dal nosocomio sambenedettese. La dinamica dello schianto è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto insieme all’ambulanza del 118. Sembrerebbe che una delle due auto abbia invaso l’altra corsia centrando il veicolo condotto dalla ragazza ferita che, in seguito al violento impatto, è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Entrambi i conducenti sono stati sottoposti ai test alcolemici del caso.



Ma i residenti insorgono per quanto accaduto dal momento che parlano di un vero e proprio “tappo” viario in una zona interessata dalla presenza dell’ospedale. «Non è possibile andare avanti così - affermano alcuni di loro - in uno spazio estremamente ristretto circolano decine di migliaia di veicoli ogni giorno con tutti i pericoli che ne conseguono».



Il tutto è avvenuto nel corso di una serata che ha visto in campo anche la polizia locale con etilometro e targa system. Gli agenti hanno visto un giovane neo patentato (che in quanto tale non può bere assolutamente nulla di alcolico prima di mettersi al volante) risultare positivo al test con un livello di alcol nel sangue pari a 0,18. Gli è stata ritirata la patente. Il Targa System ha invece evidenziato un gran numero di auto che circolano senza essere state revisionate (cosa obbligatoria per legge). Ogni determinati periodi di tempo i veicoli devono infatti essere sottoposti a revisione, una procedura di controllo dei mezzi, finalizzata a verificarne le condizioni di sicurezza, il livello di emissioni inquinanti e la rumorosità, che devono risultare conformi agli standard prescritti da normative internazionali e nazionali. Molte delle auto controllate non erano in regola.