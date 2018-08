L'auto prende fuoco in centro: il commerciante imbraccia l'estintore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Paura tra le bancarelle del mercato di San Benedetto. Una Fiat Punto che stava percorrendo via Galilei pochi minuti prima delle 10 di ieri mattina ha improvvisamente preso fuoco. L'uomo che era al volante è riuscito a mettersi in salvo e a chiamare i soccorsi. Tra i primi ad intervenire è stato un commerciante che è uscito dal suo negozio con in mano l'estintore e si è precipitato verso l’auto spruzzandogli contro la schiuma antincendio. Sul posto in pochi minuti sono intervenuti i vigili del fuoco della caserma sambenedettese di corso Mazzini, insieme alla polizia locale sambenedettese. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.