Fuori strada all'alba con l'auto lungo la Statale Adriatica. Due uomini feriti, uno è in prognosi riservata

SAN BENEDETTO - Incidente stradale nella notte, due uomini feriti, di 53 e 47 anni, uno di loro è in prognosi riservata. Soccorsi dal 118 e dai vigili del fuoco sono stati ricoverati in codice arancione all'ospedale Madonna del Soccorso. Poi nella mattinata di oggi per uno di loro, il 53enne, le condizioni si sono aggravate e ora è in prognosi riservata.

L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 6.30 lungo la Statale 16, all’altezza dell’intersezione con via Mattei, a poca distanza dal centro commerciale La Fontana.

Alla guida del veicolo c’era l'uomo di 53 anni che, per motivi al vaglio della polizia del commissariato intervenuta sul posto, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il muro di cinta di un parcheggio.

