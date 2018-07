L'auto finisce nel canneto: padre e figlio intrappolati liberati dai vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Sono stati i vigili del fuoco di San Benedetto, intorno alle 5 di questa mattina, a tirare fuori dai guai due persone, padre e figlio, che sono finiti con l'auto in un canneto. I due stavano raggiungendo l'ospedale Madonna del Soccorso quando l'uomo alla guida del veicolo ha perso il controllo dell'auto che è volata fuori dalla strada finendo in un canneto.I due, che hanno riportato solo lievi ferite, sono rimasti praticamente intrappolati nell'auto dal momento che con tutta quella vegetazione non riuscivano neppure ad aprire lo sportello ed hanno dato l'allarme. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 e una squadra di vigili del fuoco che ha provveduto a tirare fuori i due dall'abitacolo.