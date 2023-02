San Benedetto, non c'è limite ai vandali: catrame su serrande, marciapiedi e auto. In azione le telecamere

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Atto vandalico senza precedenti nella notte tra sabato e domenica (4-5 febbraio) a San Benedetto del Tronto in via Calatafimi. Alcuni vandali hanno versato del catrame su serrande, marciapiedi e su almeno due auto che si trovavano in sosta.

LEGGI ANCHE: Restyling e un nuovo look per la Terrazza dei Popoli: sono partite le demolizioni

Le indagini

A riprendere l'intera operazione sarebbe stata una telecamere di videosorveglianza di un’attività commerciale che si trova nella zona. Filmati che, dopo le denunce, potranno essere utilizzati dalle forze dell’ordine per risalire all’identità dei vandali.