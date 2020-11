Si masturba di fronte ai viaggiatori alla stazione: 56enne denunciato ed "espulso" dalla città

SAN BENEDETTO - La Polizia Ferroviaria di San Benedetto del Tronto a seguito d’indagine, ha denunciato a piede libero per atti osceni, un uomo di 56 anni italiano che nella stazione ferroviaria di Porto d’Ascoli, in più occasioni, aveva compiuto atti di autoerotismo in presenza di viaggiatori.

LEGGI ANCHE:

Allarme sotto le Cento Torri: un'altra vittima e più di 700 positivi al coronavirus

Pestati a sangue dai ladri che hanno sorpreso tornando a casa: padre e figlio all'ospedale

L’indagine è partita a seguito di alcune segnalazioni pervenute nei mesi di agosto e settembre.

Grazie ad una attenta attività investigativa, avvalendosi anche dell’acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza istallate all’interno della stazione ferroviaria e grazie alle testimonianze rese da alcuni viaggiatori, gli agenti della Polfer di San Benedetto del Tronto, confondendosi tra i viaggiatori in transito nello scalo ferroviario, sono riusciti ad individuare ed identificare l’autore degli atti di autoerotismo.



Si è così impedito che la condotta del cinquanteseienne potesse ripetersi, alla ripresa delle scuole, in presenza dei numerosi studenti che ogni mattina utilizzano il treno. Nei suoi confronti, inoltre, è stato emesso dal questore di Ascoli, Alessio Cesareo, un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di San Benedetto del Tronto.

Proseguono nel frattempo i controlli ordinari degli agenti della polizia ferroviaria per garantire la massima sicurezza negli scali della provincia picena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA