SAN BENEDETTO - Occhi puntati sull’area Brancadoro. In attesa della quarta asta diversi imprenditori sambenedettesi, tra cui il patron del Porto d’Ascoli Calcio Vittorio Massi, sarebbero interessati all’area per farne una cittadella dello sport.



L’asta

È fissata per il 22 settembre la quarta asta per la vendita dell’area Brancadoro con un prezzo base di 2,884 milioni di euro e un’offerta minima di 2,163 milioni di euro. Meno della metà rispetto alla prima asta quando il prezzo base era di 6 milioni di euro. Valore che nel tempo è andato diminuendo e non si aspettava altro. A questo punto sarebbero interessati diversi imprenditori. Tra questi Vittorio Massi dell’impresa di costruzione Saxa a cui non dispiacerebbe realizzare un villaggio calcistico a ridosso del Riviera delle Palme, con campi per allenamenti e per le squadre giovanili. Tra gli interessati erano accreditati anche uno dei maggiori sponsor della Samb la Sideralba anche se l’amministratore delegato Luigi Rapullino smentisce dicendo: «Non siamo interessati a questa operazione immobiliare». Resta il fatto che in molti vorrebbero acquisire l’area per farci impianti sportivi vista anche la destinazione a verde sportivo mantenuta in tutti questi anni. L’idea è quella di replicare quanto avvenuto in Ascoli con la realizzazione, da parte di Frfancesco Bellini poi acquisita dal patron Massimo Pulcinelli, del Picchio Village con campi a supporto dello stadio comunale.

Il Ciarrocchi

L’imprenditore Massi sogna un’area di oltre 200mila metri quadrati dove realizzare campi di calcio, proprio lui che non potrà vedere realizzato nemmeno l’ampliamento del campo Ciarrocchi alla Sentina nonostante il progetto presentato. Di conseguenza si dovrà limitare a rifare gli spogliatoi ma senza alcun ampliamento visto il movimento che si era scatenato contro il progetto di ingrandire il campo di calcio alla Sentina. I ragazzi che hanno richiesto di poter partecipare alle varie scuole calcio sono passati dai 300 dello scorso anno a 500, tanto che il Porto d’Ascoli ha affittato il Campo Europa assieme alla squadra del Ragnola dove far allenare i più giovani due volte la settimana.



I campi di calcio

E proprio Massi spiega: «A San Benedetto c’è bisogno di campi da calcio, ciò che mancano sono proprio le strutture e gli impianti sportivi». La Saxa ha dovuto così congelare il suo elaborato proposto nel 2012 che prevedeva un ampliamento e la riqualificazione. L’obiettivo iniziale era quello di arrivare ad ospitare 900 spettatori con ampliamento della tribuna che però non sarà coperta e che non andrà oltre l’altezza degli alberi. Quindi due tribune, una a destra e una sinistra, una palestra per gli allenamenti, un’infermeria e nuovi spogliatoi per i calciatori e anche un settore a parte per gli arbitri femminili. A tutto questo si sarebbe accompagnata una sala calcio e una sala ritrovo, ma a oggi si andrà a rifare solo gli spogliatoi visti gli scudi sollevati da residenti e da un intero comitato.