Alla Summer Cup di Vieri va all'asta la maglia di CR7 Raccolti 100mila euro

SAN BENEDETTO - Un botta e risposta telefonico sulla rotta Miami - San Benedetto - Milano, fa impennare l’asta di beneficenza della Bobo Summer Cup, organizzata venerdì sera presso lo chalet Bagni Andrea. Il pezzo più pregiato era la maglia autografata da Cristiano Ronaldo e, come nelle migliori case d’asta, l’articolo è stato conteso a suon di rialzi da due compratori assenti tra il pubblico: un amico di Christian Vieri residente in Florida e un albergatore milanese. A spuntarla è stato proprio quest’ultimo (amico di Andrea “Fox” Guidi che conduceva la trattativa telefonica) per la bella cifra di 4mila euro. Un altro pezzo che ha stuzzicato il pubblico: una bottiglia di spumante autografata da Vieri e dalla compagna Costanza Caracciolo, battuta per 1.000 euro. Si è andato così arricchendo il tesoretto destinato alla “Heal Onlus”: associazione nata per sostenere la ricerca neuro-oncologica pediatrica. L’obiettivo di Vieri era chiudere la tappa sambenedettese (ultima di tre, dopo Jesolo e Riccione) con una raccolta di 100.000 euro. Target raggiunto e destinato a crescere ancora. Insomma, una bella serata tra mondanità e solidarietà, durante la quale i campioni della Bobo Summer Cup, come Lele Adani e Nicola Ventola, hanno accontentato fan e tifosi, con selfie ed autografi a raffica. Banditrice d’eccezione la bella ascolana Cecilia Capriotti.