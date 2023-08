SAN BENEDETTO - Procede speditamente l’iter per la permuta che vede l’Ast cedere al Comune l’area dove insiste il Poliambulatorio di via Romagna e in cambio acquisirà lo spazio di via Sgattoni dove realizzare la casa della salute e l’ospedale di comunità.



L’operazione



Operazione che è stata discussa in maggioranza martedì sera e che approderà nel consiglio comunale di lunedì 11 settembre. La delibera riporta l’accordo tra i due enti che sarà inserito nell’atto notarile per poi eseguire il trasferimento del diritto di superficie delle due aree. Alla base di questa operazione c’è la realizzazione della casa della salute e dell’ospedale di comunità in zona Ragnola. Da qui l’operazione che da mesi sta vedendo impegnati Comune e Asur.

Sul fronte tecnico il terreno che si affaccia su via Sgattoni a Ragnola, chiamato ad ospitare la casa della salute e l’ospedale di comunità, è stato valutato 550mila euro a fronte dei 900mila euro del distretto di via Romagna con una variazione massima del 15%. Il tutto a fronte di un finanziamento intercettato attraverso un bando Pnrr, per una cifra complessiva di 6,3 milioni di euro. In questo modo nell’area davanti all’attuale Istituto superiore “Caprotti” andrebbero a sorgere sia l’ospedale di comunità dove verranno allestiti posti letto per le acuzie quindi tutti i ricoveri non legati all’emergenza ma per riabilitazioni e lunga degenza, che la casa della salute dove invece troveranno spazio gli uffici attualmente presenti in via Romagna, gli ambulatori e i medici di famiglia.

E sempre nell’area di via Sgattoni sorgerà il nuovo ospedale di San Benedetto, quindi prenderà vita una vera cittadella della salute senza dimenticare il poliambulatorio privato, dove eseguire esame diagnostici, che sorgerà sempre nello stesso sito.



L’area



L’area in cui sorgeranno la casa della salute e l’ospedale di comunità misura circa 3mila metri quadrati, valutata 550mila euro. Per quanto riguarda l’aspetto economico si tratta di 350mila euro in meno rispetto al poliambulatorio di via Romagna valutato dall’Agenzia delle entrate per 900mila euro e che l’Asur andrebbe a cedere, in cambio, al Comune.

Cosa ne farà il Comune dell’ex mutua come viene definita ancora oggi da molti sambenedettesi? Il progetto è quello di demolire l’immobile e realizzare un parcheggio multipiano che possa fare da raccordo tra il centro e la zona più a sud, quindi circa 800 stalli dove gli automobilisti potrebbero lasciare i propri mezzi per poi raggiungere il centro a piedi al fine di congestionarlo con il traffico. Quindi una volta perfezionata la permuta si procederà con la costruzione dei due presidi sanitari all’Agraria e alla demolizione del poliambulatorio in via Romagna.