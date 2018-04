Assolto dopo sette mesi di carcere: adesso chiede il risarcimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Il tribunale di Ascoli, con sentenza del 10 novembre scorso lo aveva assolto in quanto non era stata raggiunta la sua colpevolezza. Ma in precedenza aveva dovuto scontare due mesi nel carcere di Marino del Tronto e altri cinque agli arresti domiciliari. Ora, assistito dall’avvocato Umberto Gramenzi, ha presentato alla Corte d’Appello di Ancona l’istanza di risarcimento del danno subito dall’imputato, un imprenditore di 40 anni di Spinetoli, R. P., per aver subito un’ingiusta detenzione.A favorire l’assoluzione dell’imputato è stato il fatto che le indagini che poi lo hanno portato all’arresto vennero condotte da un maresciallo dei carabinieri successivamente arrestato per corruzione, peculato ed abuso d’ufficio. E fra le presunte vittime del sottufficiale c’era proprio l’imprenditore spinetolese.Nella relazione prodotta alla procura della Repubblica di Ascoli si riportava che il quarantenne si era introdotto, previa rottura di un lucchetto di un grata di ferro e la forzatura di una porta finestra sita al piano terra dell’abitazione di G. G., appropriandosi di una lavastoviglie, un folletto, un televisore al plasma, un decoder digitale, una lavatrice, una poltrona, dei gioielli – un paio di orecchini in oro bianco, un bracciale ed un orologio, oltre a cinque litri di olio d’oliva, 40 bottiglie di vini pregiati e di liquori, un tosaerba, profumi e saponi, piatti artistici, una tanica contenete olio d’oliva, biancheria varia e 150 euro in contanti.Un bottino rilevante che in pratica aveva spogliato completamente l’appartamento. Vennero chiamati a svolgere le indagini i carabinieri che nel giro di poche settimane individuarono nell’imprenditore spinetolese l’autore dell’audace furto che finì in carcere disperandosi perché era consapevole che l’accusa che gli era stata mossa non l’avrebbe dovuto nemmeno sfiorare.