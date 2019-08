L'assedio dei piromani: ennesima notte di fuoco sulle colline

di Emidio Lattanzi

SAN BENEDETTO - Una notte di fuoco, l’ennesima, la peggiore. I pompieri hanno lavorato ininterrottamente per buona parte della nottata e per l’intera mattinata tra le colline di Cupra per far fronte a tre incendi che hanno interessato le zona a Nord e a Sud del centro abitato e che si sono trovati a dover intervenire anche per la porta di un garage andata a fuoco.Su tutto, o perlomeno sui primi tre roghi, c’è l’evidente mano dolosa. La conferma arriva anche da due inneschi che non si sono attivati e che sono stati rinvenuti dalla polizia locale di Cupra che, durante la notte, ha supportato le operazioni dei pompieri. L’allarme è scattato intorno alle 2.30 in via San Gregoria, la strada che attraversa l’area del castello di Sant’Andrea. Lì si sono sprigionate le prime fiamme che i pompieri, sia per la tempestività di reazione che anche per l’assenza di vento, sono riusciti a circoscrivere in breve tempo.