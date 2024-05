SAN BENEDETTO Cittadini scatenati, segnalazioni da record. Nessuno, tra gli oltre mille Comuni italiani che utilizzano la piattaforma online “Municipium”, fa registrare i numeri macinati da San Benedetto. Piccola premessa: il sistema in questione è stato introdotto nel 2021 ed è una piattaforma telematica - elaborata dalla società romagnola “Maggioli” - che consente d’inviare segnalazioni fotografiche geo-localizzate in tempo reale.

Punta di diamante di questa struttura, è un’applicazione per cellulare. «In questi 3 anni - fanno sapere dal Comune - l’Ente ha gestito, attraverso Municipium, circa 10mila segnalazioni, sia nella sua versione web accessibile attraverso il sito internet del Comune, sia nella versione mobile per smartphone».

Le statistiche

In base a statistiche di servizio, il 60% di queste segnalazioni è stato affrontato e risolto dai tecnici competenti; ma non tutte le pratiche chiuse sono state ancora conteggiate. Il punto della situazione è stato fatto poiché era arrivato a scadenza il contratto di collaborazione con la ditta “Maggioli”. Una partnership che, visti gli ottimi risultati di questo triennio, è stata rinnovata per altri 3 anni, al prezzo di 3.300 euro più Iva, ogni anno.

Come detto, in questo periodo i cittadini si sono scatenati nelle segnalazioni: «Nel 2023 - sottolineano ancora dal Comune - abbiamo ricevuto il riconoscimento come Comune che ha gestito il maggior numero di segnalazioni dei propri cittadini; nello stesso periodo, i sambenedettesi hanno scaricato per circa 2.500 volte l’app sui loro dispositivi mobili». Com’è intuibile, i reclami telematici spaziano su un’ampia gamma di problemi. Si va dall’igiene urbana (cassonetti pieni, punti da derattizzare o disinfestare, abbandono rifiuti) passando per i lampioni spenti o pericolanti. Un grande classico sono gli asfalti dissestati, con le buche che costellano praticamente ognuno dei 16 quartieri sambenedettesi. Anche la segnaletica stradale danneggiata finisce spesso nel mirino dei segnalatori, così come si ripete soventemente la richiesta di potature del verde pubblico.

I servizi

L’applicazione ha altre funzioni, come la possibilità di inviare ai cittadini comunicazioni istantanee riguardo eventi, concorsi, contributi, notizie di pubblica utilità con il sistema di notifiche push (messaggini che arrivano direttamente sul telefono), gestire sondaggi di gradimento dei servizi. Su questo fronte, l’obiettivo per i prossimi anni è quello di mettere a regime un sistema di allertamento rapido per problemi relativi al meteo. Un aspetto molto caro al sindaco Spazzafumo. Per maggiori informazioni sui servizi disponibili, si può consultare il sito web: www.municipiumapp.it.