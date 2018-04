Schianto in superstrada Dieci feriti nello scontro Code e rallentamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Incidente stradale poco prima delle 14 sul raccordo autostradale dell'A14 meglio conosciuto come superstrada Ascoli-Mare poco prima di Porto d’Ascoli. Nell'incidente sono rimaste coinvolte tre automobili una delle quali è finita in mezzo alla carreggiata. Si sono registrati rallentamenti al traffico e lunghe code in direzione di San Benedetto del Tronto. Nel tamponamento sono rimasti feriti lievemente dieci persone che sono state trasportate al pronto soccorso. Sul posto dell'incidente gli agenti della polizia stradale di Ascoli Piceno. Traffico intenso nel giorno di Pasquetta anche sulla statale Adriatica.