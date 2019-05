Tamponamento e auto andata in fiamme sul raccordo dell'A14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Un'automobile è andata in fiamme sul raccordo dell'autostrada A14 meglio conosciuto come superstrada Ascoli Mare all'altezza dello svincolo di Porto d'Ascoli. A causa probabilmente di un corto circuito le fiamme si sono sprigionate nel vano motore avvolgendo poi l'autovettura. L'ajutomobilista ha avuto il tempo di uscire dall'abitacolo e mettersi in salvo. Intorno alle 9, sempre sull'Ascoli-Mare c'è stato invece un tamponamento fra un furgono e auto con due feriti all'altezza dello svincolo di Malrignano che ha provocato una lunga coda di auto.