Arriva un nuovo paziente Covid e l’ospedale va in tilt: denuncia, proteste e situazione sempre più caotica

SAN BENEDETTO - Per fare spazio a un paziente Covid presso la Medicina d’urgenza, proveniente da Civitanova, ieri al Madonna del Soccorso sarebbe stato trasferito un adolescente in Pediatria.

Denuncia che arriva dal Comitato Salviamo il Madonna del Soccorso ed è il presidente Nicola Baiocchi a spiegare: «Successivamente si sarebbe scoperto che il ragazzo in realtà aveva 17 anni e che era ricoverato in Medicina d’urgenza da diversi giorni. In Pediatria c’erano già sette ricoverati, casi anche piuttosto delicati e impegnativi. Il pediatra ha cercato di opporsi. A questo punto dalla Medicina d’urgenza lo stesso medico avrebbe chiamato il primario Pediatra di Ascoli; questo, a sua volta, avrebbe imposto l’appoggio nella Pediatria di San Benedetto. Avrebbe anche affermato che se fossero arrivati altri bambini questi sarebbero dovuti andare ad Ascoli. Così si aumenterebbero i ricoveri del Mazzoni che ne fa sempre meno di San Benedetto. A questo punto nella nostra Pediatria si sarebbe preso un nono ricovero oltre ad un decimo bambino in attesa al Pronto soccorso. A questi aggiungiamo altri quattro bambini in patologia. E non dimentichiamo che il personale non è sufficiente».

Dove sarebbe la criticità? «In questo modo – denuncia Baiocchi - è chiara l a strategia di politici e dirigenti del capoluogo mirata alla distruzione del Madonna del Soccorso destinato a diventare un ospedale di base che abbia solamente Medicina, Chirurgia, Ortopedia, Pronto soccorso e Rianimazione: ovviamente sempre sacrificabile per le ondate di Covid. Questo può accadere per lo scarso peso dato al territorio costiero, da sempre succube e preda della politica dell’entroterra. E sembra proprio che questo andazzo non voglia cambiare». Ancora una volta scelte dei vertici che vengono criticate aspramente dal Comitato, quali indicatori di un ospedale che va lentamente depauperandos

