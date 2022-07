Ruba telefoni cellulari e occhiali da sole in spiaggia, arrestato tunisino. In manette due giovani per il furto in un grande magazzino

SAN BENEDETTO - Ieri, in tarda serata, i carabinieri di San Benedetto hanno arrestato un tunisino che, a seguito di perquisizione personale, sarebbe stato trovato in possesso di cinque telefoni cellulari, di cui due di ultima generazione, nonché un orologio ed un paio di occhiali da sole, verosimilmente sottratti poco prima sulla spiaggia libera adiacente la zona portuale. Il tunisino, inoltre, al controllo dei militari, avrebbe anche opposto energica resistenza strattonandoli e cercando di colpirli per guadagnare, invano, la fuga.

I militari della Stazione di Villa Pigna Bassa di Folignano hanno tratto in arresto per furto aggravato due giovani del posto, i quali avrebbero asportato, da una nota catena di grande distribuzione, prodotti alimentari, indumenti e cosmetici per circa 800 euro, pagandone solamente qualcuno di valore irrisorio per consentire l’apertura delle sbarre della cassa automatica. Gli arrestati sono a disposizione dell’Autorità giudiziaria ascolana. La refurtiva, opportunamente riconosciuta, è stata restituita ai legittimi proprietari.