Arrestato per spaccio di cocaina l'eroe del rapimento Buccaneer

SAN BENEDETTO - Per mesi era rimasto a bordo del Buccaneer sotto la costante minaccia delle armi da parte dei pirati somali che avevano assaltato la nave tenendo lui e gli altri quindici membri dell’equipaggio come ostaggi in attesa di un riscatto. Nove anni dopo il nostromo Filippo Speziali, sambenedettese di 59 anni residente, da anni, a Martinsicuro, è finito in carcere con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Per la precisione cocaina, un etto e mezzo di polvere bianca che i carabinieri di Martinsicuro gli hanno trovato in casa insieme ad un bilancino di precisione e al materiale utile al confezionamento delle dosi.I carabinieri gli hanno messo gli occhi addosso durante una serie di controlli del territorio finalizzati proprio all’individuazione di situazioni legate al mondo dei pusher e dello spaccio di droga. Le indagini hanno portato i militari fino alla sua abitazione dove, dopo una perquisizione, sono saltati fuori i 150 grammi di cocaina. Speziali, che alcuni anni dopo la vicenda che lo aveva visto protagonista, aveva intentato una causa alla società armatrice per il grave trauma psichico riportato in seguito al sequestro, è stato accompagnato in carcere, nella casa circondariale di Castrogno.