Arrestato a Roma con un carico di marijuana destinato alla riviera

SAN BENEDETTO - Un carico di marijuana diretto in Riviera è stato bloccato a Roma grazie ad una operazione messa a segno dai carabinieri nel piazzale esterno alla stazione Tiburtina. I militari di Piazza Bologna hanno arrestato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 25enne nigeriano, privo di documenti di identità e senza fissa dimora, trovato in possesso di un chilo di marijuana.Si trovava nell’area dell’autostazione Tibus, punto di arrivo e partenza di buona parte degli autobus diretti nella capitale. Era in attesa di partire con uno dei pullman che collegano la Roma all’Adriatico e diretto a San Benedetto.