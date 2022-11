Al night con pistola e manganelli: arrestato un 45enne, in casa aveva anche un fucile

SAN BENEDETTO - Al night con una pistola (e relative munizioni) e due manganelli: arrestato dalla Polizia un 45enne, in casa aveva anche un fucile semiautomatico.

È succeso durante un controllo della polizia all'interno di un night club a San Benedetto, dove un 45enne è stato trovato in possesso di una pistola completa di caricatore e munizioni, risultata di illecita provenienza, di un petardo con miccia e due manganelli metallici di cui uno telescopico. Il fatto risale alla sera del 29 ottobre scorso. L'uomo è stato arrestato dagli agenti della Questura di Ascoli Piceno per possesso illecito di arma da fuoco. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare a casa del 45enne è stato inoltre rinvenuto un fucile semiautomatico monocanna tipo caccia la cui detenzione non era stata denunciata. Il tribunale di Ascoli ha convalidato l'arresto e disposto gli arresti domiciliari.