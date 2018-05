Terzo colpo in nove mesi all'area di servizio Ip Sradicata una colonnina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Terzo colpo in in nove mesi al distributore di carburanti Ip sulla sopraelevata a Porto d’Ascoli di san Beendetto. Intorno alle 3 e mezzo una banda di ladri dopo avere rubato una ruspa in un’azienda poco distante sono arrivati nell'area di servizio. I ladri hanno interdetto gli ingressi all’area di servizio per favorirsi la fuga nel caso in cui fossero arrivate le forze dell’ordine e poi con la ruspa hanno divelto la colonnina del self service dove si trova la cassa con i soldi. Il bottino è ancora da quantificare. Dopo il furto i ladri sono fuggiti a piedi scavalcando i binari della linea ferroviaria giungendo in un parcheggio dove probabilmente c'era un complice ad attenderli. Sul furto indagano i carabinieri di San Benedetto.