L'area Brancadoro comprata da Rapullino, sponsor della Samb. Presto svelati grandi progetti, ecco quanto è costata

SAN BENEDETTO - L'impresa Sideralba, sponsor ufficiale della Sambenedettese Calcio, ha acquistato all'asta l'area Brancadoro per realizzare un grande progetto che verrà presentato nelle prossime settimane. Titolare della Sideralba è Luigi Rapullino che conferma l'avvenuto acquisto per circa 2,1 milioni di euro, operazione realizzata attraverso il legale Otello Bagalini. Area per gran parte a destinazione verde sportivo quindi si prevedono impianti, ma potrebbe esserci spazio anche per commerciale e turistico.