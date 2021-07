Incidente domestico mentre fa il barbecue sul balcone di casa. Anziana ustionata gravemente

SAN BENEDETTO - Soccorsa nel pomeriggio una donna di 88 anni che è rimasta ustionata mentre faceva il barbecue nel balcone di casa. I sanitari del 118, coadiuvati dai vigili del fuoco, sono riusciti a prestargli le prime cure e poi a trasportarla all'ospedale Madonna del Soccorso.

L'incidente è avvenuto in una abitazione in zona Monte Renzo a Porto d'Ascoli. Secondo quanto hanno potuto vedere i primi soccorritori, forse per una manovra maldestra o la caduta di qualche liquido infiammabile, la donna è rimasta avvolta dalle fiamme, e le sue condizioni erano gravi.

L'allarme è scattato grazie alla presenza dei vicini che, sentite le grida di aiuto, hanno allertato immediatamente il 118.

