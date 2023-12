SAN BENEDETTO - Un nuovo piano spiaggia, obiettivo che si è posto il Comune per venire incontro alle esigenze dei concessionari e adeguarsi alle norme sull’arenile dettate dal Piano di gestione integrata delle zone costiere (Gizc). L’amministrazione impegnerà 100mila euro per procedere con la pianificazione.

APPROFONDIMENTI IL CASO Calendario delle Miss per promuovere San Benedetto, Mozzoni (Assoalbergatori): «Operazione inutile e fuori dal tempo: spero non lo compri nessuno»



L’adeguamento



Si tratterà di un adeguamento di fronte alle normative messe in campo dalla Regione e sarà l’occasione anche per attuare innovazioni sull’occupazione del litorale. Si prevede una cooperazione tra amministrazione e operatori con un iter che andrà a coinvolgere le associazioni di categoria. Il problema sarà rappresentato dagli adeguamenti difficili da attuare in previsione delle aste che la normativa europea impone a partire dal prossimo anno. Il Piano di gestione integrata prevede che la lunghezza del fronte mare delle aree libere non potrà essere inferiore al 35% della lunghezza del litorale di ogni Comune, escludendo le zone non fruibili.

Inoltre il piano spiaggia dovrà indicare le linee della costa sulla base dei dati forniti dal demanio e si dovrà tenere conto dei vincoli imposti dalle infrastrutture ferroviarie.

Diventerà facoltà dei Comuni autorizzare lo svolgimento temporaneo di manifestazioni ricreative e sportive e nelle aree libere fino a 15 giorni l’anno. Come avvenuto nell’area dell’ex Camping dove è stata smantellata a Beach arena.