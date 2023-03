Giochi in spiaggia, spettacoli e cabaret: la Riviera diventa un mega villaggio turistico

SAN BENEDETTO - Giochi in spiaggia, spettacoli, balli caraibici, canto, cabaret e tanto altro: per molti potrebbe essere il lavoro dei sogni e se si aggiunge che dietro tutto questo c’è Nico Virgili - il patron per dirne una dei Super Summer Games - un pensierino potrebbero farcelo anche i non più tanto giovani pur di stare all’aria aperta e divertirsi.



Il bando



È stato dunque pubblicato il bando per la ricerca di personale del Ciquibum, l’agenzia di animazione turistica che oramai da quasi 30 anni fornisce da anni servizi di animazione e spettacoli ad un gran numero di hotel, residence e chalet della Riviera Adriatica: si assumono ragazze e ragazzi, per la prossima stagione estiva. In particolare la ricerca di personale vede tra i settori più richiesti quelli per i miniclub, risveglio muscolare, tornei, balli di gruppo, giochi in spiaggia, spettacoli, balli caraibici, Canto, cabaret, ginnastica ritmica, arti varie, musica, teatro, danza.



L’invito



I responsabili del Ciquibum invitano quindi coloro che sono affascinati dal mondo dell’animazione, a candidarsi per tentare questa esperienza, in quanto affermano che molte volte si rivelano degli ottimi animatori anche ragazzi che non hanno particolari abilità nella danza, canto o recitazione, ma che vengono molto apprezzati per i loro modi di fare, la simpatia e la cordialità. «Per noi è di primaria importanza che i giovani che vogliono fare questa esperienza anche solo per una stagione, la vivano con gioia e passione - Dice Nico Virgili -. Ci piace creare le condizioni affinché rimanga loro il ricordo di un’estate bellissima, trascorsa assieme ad un grande gruppo di amici-colleghi.Vale anche per chi vuole provare a far si che questo possa diventare un lavoro a lungo termine, nella nostra azienda abbiamo la possibilità di offrire anche questa opportunità».



Le info



Basta andare sul sito www.ciquibum.it e compilare il modulo alla pagina “Lavora con noi”, o inviare una mai a info@ciquibum.it.