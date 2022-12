I familiari non riuscivano a contattarlo, trovato morto in casa a San Benedetto

SAN BENEDETTO - Dramma a San Benedetto, un uomo di sessant'anni è stato trovato morto in casa questo pomeriggio. A dare l'allarme un familiare che non lo sentiva da diverse ore e ha intuito che doveva essere successo qualcosa.

Omicidio di Rosina: ergastolo al nipote Enea. Due anni (pena sospesa) al marito Enrico e alla figlia Arianna che esce dal carcere

Dramma in via Mentana, 60enne trovato morto in casa

In via Mentana sono subito arrivati i sanitari del 118 che hanno trovato Angelo Vadini esanime: inutili i tentativi di rianimarlo, purtroppo per il 60enne non c'è stato nulla da fare. Il decesso, a quanto si apprende, dovrebbe essere avvenuto per cause naturali.