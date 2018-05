Ancora raffica di furti: in Puglia le tracce delle auto rubate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Ancora furti d’auto. Negli ultimi giorni si sono verificati nuovi raid ladreschi con veicoli spariti e diretti, ancora una volta, al sud, in Puglia. Sarebbero almeno tre i colpi perpetrati nell’ultima settimana tra San Benedetto e Grottammare, e riguarderebbero due Ford sparite da San Benedetto e di una Peugeot 2008 rubata a Grottammare. La Peugeot è ricomparsa in Puglia, a Cerignola, dove è stato rilevato il suo passaggio attraverso il Telepass. E con questi colpi abbiamo superato già le dieci vetture rubate dall’inizio dell’anno. Almeno dei furti di cui si ha notizia dal momento che appare sempre più difficile ottenere informazioni dalle forze dell’ordine in merito a questa periodica serie di furti. Il che non aiuta neppure la popolazione che dovrebbe avere quantomeno il polso della situazione sulla sicurezza delle strade dove vengono lasciate, per intere nottate, le proprie macchine.