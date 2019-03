Ancora furti in casa: segnalati dagli abitanti due giovani sospetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Da giorni, i residenti della zona, avevano notato due persone, di età tra i 20 e i 25 anni, aggirarsi tra le case di via Fanfulla da Lodi. Ed ora sono in molti ad associare quelle due presenze al colpo e al tentativo di furto avvenuti nel tardo pomeriggio di mercoledì, tra le 19 e le 19.30. I ladri hanno colpito prima in un appartamento che si trova all’interno di una palazzina di via Fanfulla da Lodi poi sono riusciti a penetrare in un’altra abitazione di via Colleoni senza però portare via nulla, forse perché disturbati dall’arrivo di qualcuno. Siamo a Porto d’Ascoli, alle porte della zona Sentina.