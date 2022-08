SAN BENEDETTO - Decine di bimbi in visibilio per i cani-baywatch. I quadrupedi della Sics (Scuola italiana cani di salvataggio) grandi protagonisti dell’edizione 2022 di “Papà ti salvo io”: manifestazione estiva, organizzata per trasmettere alle nuove generazioni i principali rudimenti di sicurezza balneare. L’evento si è svolto ieri mattina, nel tratto di litorale dello chalet Miramare. Personale della Capitaneria di porto (presente il comandante Marco Mancini) e della Società nazionale di salvamento hanno catechizzato i bambini su come comportarsi per vivere il mare in piena tranquillità.

APPROFONDIMENTI GLI EVENTI Ferragosto a San Benedetto, ecco cosa c'è da fare il 14 e 15 agosto. All'ex camping c'è il Color Day



Le pratiche

Poi sono seguite alcune simulazioni pratiche si salvamento. Prove chiuse dagli operatori della Sics con i loro amici a 4 zampe. C’erano: Marco Cannelli con Era, Sandro Matano con Argo, Cinzia Coccia con Oliver, Manuela Di Pancrazio con Zoe e Vincenzo Di Ventura con Baloo. Coordinati da Gianluigi Marinangeli, anche gli “angeli in canottiera rossa” hanno dato un saggio delle loro capacità. In particolare, un bagnino ha simulato il recupero di una persona in difficoltà tra le onde, utilizzando la tavola “Sup rescue”. Sul posto, pure un team di soccorritori della Guardia costiera. Supportati da un’unità navale, gli uomini del comandante Mancini hanno dato prova del loro impegno per la salvaguardia della vita in mare.

A proposito di vita: dopo la partenza scoppiettante di ieri, prosegue anche oggi il party “Tropical Santa Claus”, organizzato dall’Animazione Ciquibum. Dalle ore 16.30, tanti giochi e gare a tema natalizio sulla spiaggia, all’altezza di questi chalet: La Promenade, Rivabella, Lido Sabbiadoro, José, Capitan Mario, La Gioconda e spiaggia dell’Hotel Bolivar. Ma, nel cuore d’agosto, il litorale è particolarmente vivace anche dopo il calar del sole. Doppia serata di festa allo chalet Bagni Andrea. Sia oggi che domani, il ritrovo del patron Sandro Assenti organizza due cene-spettacolo, sempre nel segno del glamour. Info: 335-5252946.



Il ballo

Stasera, si balla al Kontiki, con sonorità dagli Anni 80 ai 2000. Info: 340-3418349. Restando sempre sul lungomare Al Viniles è di scena Dj Gianni Schiuma con la serata “Solo l’amore ci salverà”. Info: 348-2624559. Mentre allo chalet Playa Marconi (concessione 69) stasera è protagonista il karaoke, con la performer Valeria. Info: 333-1600390.