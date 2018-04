L'amica lo accusa di stupro ma lui si difende: «Rapporti consenzienti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - I carabinieri sono al lavoro per fare chiarezza sulla denuncia per violenza sessuale presentata da una giovane ai carabinieri nella giornata di giovedì. Le visite mediche avvenute all’interno del reparto di emergenza prima e in quello di Ostetricia e Ginecologia poi, non hanno evidenziato segni di violenza visibili ma la ragazza afferma comunque di aver avuto un rapporto non consenziente con un uomo, un giovane del posto che, chiamato in causa dai carabinieri, ha negato ogni accusa.Anzi, il ragazzo ha riferito di aver avuto in passato rapporti sessuali con la ragazza, tutti consenzienti, prima di trovarsi di fronte a questa denuncia di fronte alla quale si è mostrato incredulo. Una vicenda che si è consumata in un paese dell’immediato entroterra rivierasco dove la notizia della denuncia ha subito fatto il giro di tutte le abitazioni. La giovane si era presentata in Pronto soccorso, a San Benedetto, intorno alle 9 di giovedì mattina. Aveva parlato con gli operatori del triage affermando di aver subito una violenza sessuale, di voler essere visitata e di voler parlare con i carabinieri. La denuncia parlava di un rapporto sessuale consumato senza il suo consenso.