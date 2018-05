Due quarantenni in coma etilico soccorsi sul lungomare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO Sabato notte gli operatori sanitari inviati dalla centrale operativa del 118 sono intervenuti per soccorrere due quarantenni finiti in coma etilico che avevano perso i sensi ed erano caduti sul lungomare vicino a uno stabilimento balneare. Trasportati urgentemente in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale civile di San Benedetto del Tronto hanno per fortuna ripreso conoscenza poco dopo ma i medici li hanno avvertiti che la prossima sbronza potrebbe essere letale.