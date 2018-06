Ambulanti abusivi in spiaggia: «Evitano i vigili grazie a Whatsapp»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - «Se non iniziamo a multare chi acquista non otterremo nulla». Sono i commercianti di Porto d’Ascoli a parlare, riferendosi all’ennesimo avvio di stagione caratterizzato dalla massiccia presenza di venditori abusivi lungo le spiagge e per le vie di San Benedetto. L’oggetto della questione è legato agli episodi di domenica scorsa che hanno visto prima un blitz della polizia locale con relativo sequestro quindi, un’ora dopo, lo stesso tratto di spiaggia interessato dai controlli, tornare a riempirsi di vu cumprà con carretti e merce al seguito.«Leggiamo con soddisfazione - spiega il presidente dell’associazione Pda Shopping Center Davide Portelli - di quell’operazione, ma abbiamo anche appreso che ha sortito pochi effetti». Portelli spiega: «Gli abusivi sono in rete con gruppi Whatsapp grazie ai quali riescono a sparire all’avvicinarsi delle forze dell’ordine per poi ripresentarsi dopo un’oretta nuovamente operativi. Il bottino è sempre magro. È vero che fin quando ci sarà richiesta il fenomeno non rallenterà e per questo motivo credo sia giunto il momento di sanzionare anche chi acquista».