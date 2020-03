San Benedetto, violati gli obblighi "Andavamo a cena da amici", 5 denunce fra cui due amanti

SAN BENEDETTO - Pur di uscire di casa si inventano le scuse più assurde. Ieri notte i carabinieri di San Benedetto hanno denunciato cinque persone per avere violato i divieti imposti dal decreto del consiglio dei ministri sul coronavirus. Uno dei fermati al posto di blocco ha detto che stava andando “a cena da un parente”. Altre due bivaccavano su una panchina. Sul lungomare sono stati bloccati altre due persone che giravano indisturbate in bicicletta. Segnalati anche due amanti che si erano appartati in zona Sentina sempre a San Benedetto del Tronto. © RIPRODUZIONE RISERVATA