Allarme delle lampare: «Tonni troppo voraci c'è penuria di alici»

di Emidio Lattanzi

SAN BENEDETTO - «Ce la stiamo mettendo tutta, abbiamo anche creato un nostro marchio, ma di fronte a queste cose non possiamo che chiedere aiuto alle istituzioni».Vincenzo Crescenzi, della Op Abruzzo Pesca, operatore del porto sambenedettese, spiega i motivi della richiesta di apertura dello stato di crisi del settore del pesce azzurro. Gli operatori delle lampare, barche specializzate nella caccia ad alici e sgombri e decimate nel corso degli anni da una crisi che sembra non conoscere confini, denunciano infatti ufficialmente tutte le enormi difficoltà legate alla proliferazione dei tonni in Adriatico. Il divieto di pesca dei tonni, o meglio la sua drastica limitazione imposta dalla legge, fa sì che quella particolare specie ittica prolifichi facendo strage di pesce azzurro e creando danni seri agli operatori e alle loro attrezzature. «Il risultato è che nelle nostre reti finisce sempre meno pesce. Accade un po’ come con i cinghiali nell’agricoltura, l’eccessiva tutela fa si che una specie prolifichi a discapito delle altre e a rimetterci sono gli operatori».