«Attenti a quelle due: sono ladre». Occhio Amico lancia l'allarme e fornisce la descrizione delle donne: eccola, le avete viste?

SAN BENEDETTO - Arrivano segnalazioni di furti avvenuti a San Benedetto negli ultimi giorni. A comunicarlo è l’associazione Occhio Amico. Che fornisce la descrizione delle due donne che tentano di entrare nelle abitazioni. Eccola.

«Si tratta di colpi - spiegano dall’associazione che si è fatta promotrice dell’iniziativa del Controllo di Vicinato - effettuati in appartamenti abitati da anziani o dove i proprietari erano fuori per qualche motivo . Due donne sono state viste in zona , età compresa tra i 40/50 , capelli neri raccolti ,carnagione scura , indossavano vestiti colorati ed avevano entrambe dei marsupi , una delle due anche una borsa . Se notate qualcosa di strano o vedete una donna ferma davanti un’abitazione , potrebbe essere il palo che segnala alla complice eventuali problemi , avvisate immediatamente 112. Il periodo estivo coincide con l’aumento dei reati predatori , per tanto rispettate le regole basilari , chiudendo sempre le vostre abitazioni , anche per uscire 5 minuti per la spesa , illuminate le zone esterne , se vi recate in vacanza non pubblicatelo sui social , fate sempre andare qualcuno a casa a controllare e ritirare la posta , utilizzate sistemi di allarme o altri deterrenti». Segnalazioni frutto anche della pratica del cosiddetto controllo di vincinato, istituito in Riviera che ha visto anche lo scatenarsi di non poche polemiche legate ai ritardi con i quali il servizio è stato attivato. Molti, ad ogni buon conto, sono gli enti e le realtà coinvolti nel progetto.

