Furti d'auto, torna l'allarme con due colpi: uno dei mezzi ritrovato in Puglia completamente smontato

SAN BENEDETTO - Due auto sparite nella stessa notte ed una è stata ritrovata, completamente smontata a Cerignola, in Puglia. Torna l'allarme in Riviera. Ci sono i carabinieri al lavoro sui furti avvenuti durante le ore che hanno separato le giornata di martedì e mercoledì che si sono registrati tra le zone di Ragnola e di Porto d'Ascoli.

Si tratta di una Ford C-Max posteggiata nell'area di via Mare e di proprietà di un uomo originario della Campania ma in Riviera per motivi di lavoro. E' uscito di casa con le valigie in mano ma, una volta in strada, non ha più trovato l'auto parcheggiata il giorno prima. L'altro veicolo rubato è invece una Volkswagen Golf, di circa tre anni, sparita da via Monte Conero. Il titolare del veicolo, ieri mattina, è uscito di casa e non ha trovato la propria auto. Ha denunciato il furto ai carabinieri che hanno ritrovato, alcune ore dopo, il veicolo a Cerignola. O meglio: hanno rinvenuto soltanto il telaio della Golf che era stata completamente smembrata.

