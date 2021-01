E' morto Alfredo Giammarini, decano dei fotoreporter piceni. L'amore per le immagini sbocciato da adolescente, una vita di clic per notizie e grandi eventi

SAN BENEDETTO - E’ morto il fotografo Alfredo Giammarini. Il corpo senza vita è stato trovato in serata dal personale del 118 e dai vigili del fuoco di San Benedetto nell’abitazione di via Piemonte dove viveva. Aveva 79 anni, proveniente da una famiglia umile ma sempre dediti al lavoro, acquistò la sua prima telecamera quando aveva 15 anni intorno alla metà degli anni Cinquanta. La passione per i documentari, che ha contraddistinto la sua esistenza, l’ha sempre avuta e nel tempo lo ha portato ad avere una collezione di 250 cineprese. E’ stato quindi uno dei primi cineoperatori della Riviera delle Palme, storica colonna di Telecavo Tvp. E' stato testimone degli eventi più importanti della storia della città. Sue ultimamente le immagini utilizzate dal Comune di San Benedetto per ricordare la tragedia del Rodi.

