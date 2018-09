Posti di blocco sul lungomare Ubriachi al volante Sette patenti ritirate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Raffica di controlli da parte degli agenti della polizia stradale sul lungomare e in viale dello Sport vicino allo stadio Riviera delle Palme a San Benedetto del Tronto durante la nottata di sabato. Ai posti di blocco sono stati fermati numerosi automobilisti sette dei quali sono stati sottoposti al test dell'etilometro meglio conosciuto come alcol test. Ebbene sette di loro sono risultati essere ubriachi con valori alcolemici nel sangue di gran lunga superiori ai limiti di legge. Per questo motivo sono stati denunciati alla magistratura ed automaticamente sono state revocate le loro patenti di guida.