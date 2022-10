SAN BENEDETTO - Semaforo verde, sul piano della fattibilità, per il progetto di oltre 500 posti auto per un maxi parcheggio sopra al torrente Albula. L’impresa di Castel di Lama che sta curando l’elaborato ha informato la maggioranza, in una riunione svoltasi venerdì sera, affermando che l’intervento sarebbe sostenibile e ora si dovrà passare alla progettazione.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME San Benedetto, due mesi senza smaltire le bare della cremazione. Proteste per i cattivi odori al cimitero

Maggiore sicurezza, nuove zone sosta e tanto verde. Tutto questo nell’elaborato che andrebbe a realizzare un parcheggio sopra l’Albula attraverso una copertura parziale a forma di T sopra al torrente. Intervento che prevede un’arcata unica e quindi renderebbe più sicuro il corso da eventuali esondazioni, oltre a ricordare la presenza delle casse di laminazione a monte realizzate dalla giunta Gaspari.

Ora spetterà all’autorità delle acque calcolare i costi e passare alla progettazione che verrà portata avanti dal gruppo di lavoro, che vede impegnati, ingegneri, architetti e geologi, lo stesso che ha già dato l’ok alla fattibilità. Oltre alla sicurezza si darebbe una risposta alla viabilità con gli oltre 500 parcheggi nel cuore della città e che potrebbero alleggerire il centro dalle auto. A tutto questo si aggiunge l’oasi naturale alla foce dell’Albula che si andrebbe a creare a est del ponte ferroviario realizzando una “piccola Sentina”.