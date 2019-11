San Benedetto, l'Albero di Natale vandalizzato, accensione rinviata

SAN BENEDETTO - Atto vandalico ai danni dell'albero di Natale ancora da accendere. E' accaduto nella notte tra lunedì e martedì nel giardino Nottate de Luna, l'area verde che si trova a ridosso dell'Albula. Lì c'è un albero identico a quello installato in piazza Montebello e in altre aree aggregatrici della città che però, a causa del maltempo, non era ancora stato acceso. Gli organizzatori delle iniziative natalizie attendevano infatti la prima giornata di bel tempo che avrebbe potuto essere quella di ieri, per accendere la composizione luminosa che richiama la forma di un tradizionale abete addobbato per le feste. Ma ieri non hanno potuto fare nulal perché qualcuno, anche con una certa premeditazione, ha raggiunto l'area e con un paio di tronchesi che, certamente non può aver trovato in terra, ha tagliato i fili che reggono le centinaia di luci a led che dovrebbero dare vita all'illuminazione. Il risultato è che ieri mattina era rimasto soltanto il palo con soltanto pochi cavi ancora tesi. Il Comune ha predisposto il ripristino della situazione che, già oggi, potrebbe accendersi. © RIPRODUZIONE RISERVATA