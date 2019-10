Fermato dai carabinieri dopo un inseguimento Arrestato spacciatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - I carabinieri della compagnia di Porto D’Ascoli sono intervenuti bloccando un albanese di 35 anni con precedenti, ricercato in quanto colpito da un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Padova perché deve scontare la pena di quasi cinque anni di reclusione per reati riguardanti gli stupefacenti, commessi in quel capoluogo tra il 2012 e il 2013. L’uomo, alla vista dei militari ha cercato vanamente di fuggire, lanciando un mazzo di chiavi di un’abitazione, cosa che ha insospettito gli investigatori che hanno deciso di perquisire l’appartamento. All’interno dello stesso, in pieno centro, hanno trovato 35 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente, oltre ad un altro occupante, ventiseienne albanese, parente del ricercato, arrestato anch’egli per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed entrambi associati al carcere di Ascoli Piceno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.